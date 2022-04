“Sto lavorando con il presidente Giani per il collegamento tra FiPiLi e A11. Un patto tra i sindaci dell’Empolese Valdelsa e quelli della Valdinievole è stato fatto, e so che l’ufficio tecnico della Regione ha fatto diversi sopralluoghi e ha stanziato fondi per la progettazione”. A dare la notizia è stato Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, oggi 9 aprile a Santa Croce sull’Arno nel convegno organizzato da Assotir insieme ai trasportatori, con la massiccia presenza di tutte le istituzioni locali e regionali.

Legalità in primo piano come condizione necessaria per la risoluzione di tutti gli altri problemi dell’autotrasporto toscano. Sicurezza, formazione, infrastrutture e aree di sosta: è una panoramica complessa e completa quella presentata nella tavola rotonda ospitata dal gruppo Valiani, azienda leader nel settore. Attenzione particolare è rivolta agli snodi stradali del comprensorio del cuoio, uno dei quali sarà presto oggetto di lavoro di ampliamento. I lavori per l’ampliamento del tratto di strada che va dall’uscita della FiPiLi di San Miniato e porta a Fucecchio inizieranno entro l’anno.

(notizia in aggiornamento)