Sarà visitabile fino al 24 aprile la mostra fotografica dedicata a Pier Paolo Pasolini con le foto del fotografo Roberto Villa, che seguì il regista in Oriente, quando nel 1974 girò l’ultimo capitolo della sua Trilogia della Vita.

Ieri (9 aprile) è stato tagliato il nastro al convento dei Frati Minori di San Romano, grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli. La mostra – dal titolo L’Oriente di Pasolini nelle foto di Roberto Villa – è stata coordinata dal regista Andrea Mancini, che di Pasolini è un estimatore e sulla cui figura nel corso degli anni ha proposto molte iniziative.

Dopo i saluti di rito di Roberta Salvadori per l’Arco di Castruccio, del sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, del coordinatore dell’Arco Marzio Gabbanini e del regista Andrea Mancini, Villa ha intrattenuto i presenti raccontando i suoi trascorsi con Pasolini: “Di Pier Paolo – ha raccontato Villa – si dice sempre che sia stato uno che prevedeva il futuro; ma non è vero, perché lui studiava e analizzava le cose. Era una persona squisita, ma altrettanto rigida e coscienziosa, talmente rispettata che a volte sul set i suoi collaboratori non gli sottolineavano gli errori che faceva nel suo percorso di conoscenza del cinema. Pasolini ha imparato quest’arte sul campo, al costo di un grandissimo sforzo”. Per chi volesse visitare la mostra basta recarsi al convento del Santuario della Madonna di San Romano, in Piazza Santa Chiara 2 a Montopoli.