Open Fiber, 1.300 famiglie saranno “ultra connesse” a Castelfranco di Sotto

Per capire se la propria abitazione è coperta dal servizio di Open Fiber per internet veloce è possibile consultare il sito https://openfiber.it/verifica-copertura/ e inserire il proprio indirizzo e numero civico per scoprire immediatamente se c’è la possibilità di copertura in fibra ottica.

Grazie al contributo della Regione Toscana per attivare la Bul nelle aree bianche, quelle nelle quali gli operatori privati non sono ancora intervenuti, anche le famiglie di Orentano e Villa Campanile posso sperare di essere tra i fortunati. Nelle frazioni di Castelfranco di Sotto infatti, la connessione a internet non è proprio una passeggiata. Ma nell’epoca dello smart working, della dad e dell’informazione on line è anche una necessità.

Sono ben 1.300 le famiglie del comune di Castelfranco, prevalentemente delle frazioni, che da oggi potranno connettersi con facilità, circa 3500 persone coinvolte dal servizio.

“Sono molte le aree del nostro territorio comunale che possono usufruire di questa opportunità – spiega il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti -, compresa la maggior parte delle zone di Orentano e Villa Campanile. Il nostro dialogo con la Regione Toscana ha portato i suoi frutti. Siamo davvero soddisfatti del risultato. Tante famiglie e imprese possono così migliorare le prestazioni dei loro dispositivi e rendersi maggiormente connessi”.

La Regione Toscana ha investito 25,7 milioni di euro, facendo in modo che Open Fiber o Infratel, posassero un totale di 1.213 chilometri di cavi di fibra ottica connettendo alla rete ad alta velocità tantissime frazioni finora scarsamente collegate. Anche le zone fatte di piccoli comuni, aree interne, zone distanti dai principali centri abitati, saranno “ultra connesse”.