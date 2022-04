L’assessore alla polizia locale dell’Unione dei Comuni del Circondario Emplese Valdelsa Paolo Masetti e il dirigente e comandante Massimo Luschi lanciano l’allarme riguardo alla crescita esponenziale dei veicoli che percorrono le strade degli 11 comuni che compongono l’Unione sprovvisti della copertura assicurativa per la responsabilità verso terzi. A questi si sommano anche coloro che magari hanno acquistato in buona fede una polizza che poi risulta inesistente al controllo delle forze dell’ordine. Le pattuglie sono dotate di un’apposita strumentazione di lettura targa Ocr che in automatico rileva se un determinato veicolo non è in regola con l’assicurazione.

Lo hanno detto questa mattina 13 aprile nei locali dell’Unione dei Comuni in piazza della Vittoria ad Empoli. Presenti anche i responsabili dei distretti territoriali della municipale, sono stati resi noti i dati relativi alle infrazioni accertate dalla polizia locale negli ultimi anni e nel primo trimestre dell’attuale. Un dato è certo: il fenomeno della guida senza assicurazione, la cui violazione comporta una sanzione da 866 euro oltre al fermo del veicolo, un tempo limitato a casi limite o frutto di mera dimenticanza, è da alcuni anni in crescita esponenziale ed in particolare sta ancora risalendo dopo il periodo della pandemia.

Nei primi tre mesi dell’anno sono 125 in totale gli automobilisti multati. La maglia nera spetta a Certaldo con 22 sanzioni, a seguire Empoli con 19, Castelfiorentino, Montelupo e Vinci con 17 e Fucecchio 16, gli altri a scalatre. Praticamente nel territorio degli undici comuni dell’Unione mediamente ogni mese vengono sorpresi 41 automobilisti privi di copertura assicurativa. Nel 2019 le infrazioni accertate sono state 125, mentre nel 2020 il numero è salito a 561, mentre per l’anno in corso il trend sembra stabilizzarsi se non addirittura superare, su quest’ultimo dato.

Per quanto concerne il caso specifico di Fucecchio, nel 2020 le infrazioni accertate sono state 6, nel 2021 sono salite a 38, e dall’inizio dell’anno sono 16. Un fenomeno quindi in netta crescita che preoccupa molto perché chi resta coinvolto in un incidente stradale con un veicolo che non è assicurato incontra notevoli difficoltà per il risarcimento del danno, ovvero vengono risarcite solo le lesioni fisiche patite dal fondo di garanzia vittime della strada costituito appositamente tra le varie compagnie per far fronte a questi casi.

Altro dato allarmante è che, sempre dalle verifiche della polizia locale, sono emersi dall’inizio dell’anno ben 5 casi in cui il conducente aveva effettivamente acquistato una polizza, magari da un broker o da un intermediario, che poi è risultata falsa, che equivale a circolare senza la copertura assicurativa. Per questi casi, purtroppo assai frequenti, l’Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni consiglia di prestare attenzione nella sottoscrizione di nuovi contratti tramite internet e di verificare prima della stipula che la polizza sia emessa da società ed intermediari regolarmente assicurati. Inoltre i proprietari dei veicoli possono sincerarsi da soli di essere assicurati consultando il Portale dell’automobilista dove ci sono i servizi del Ministero dei Trasporti. Il Portale offre l’informazione tramite l’inserimento del numero di targa e tipo di veicolo.