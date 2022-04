Ausl, come iscriversi all’elenco degli amministratori di sostegno

La Ausl Toscana nord ovest in accordo con i presidenti dei tribunali di Massa e Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, ha istituito l’elenco degli amministratori di sostegno. Tutti i cittadini che fossero interessati a farne devono essere iscritti negli elenchi messi a disposizione dal dipartimento dei servizi sociali dell’Asl Toscana nord ovest.

Per poter essere iscritti nell’elenco è necessario aver frequentato un corso di formazione specifico per amministratore di sostegno organizzato anche dal dipartimento dei Servizi Sociali, per partecipare scrivere una mail a iscrizioni.ads@uslnordovest.toscana.it. Alla fine del corso, o nel caso si sia già effettuata la formazione, è possibile presentare domanda di iscrizione compilando il modulo reperibile sul sito della ASL Toscana nord ovest clicca qui e qui.