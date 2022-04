Caro bollette: a Vinci aumento dei costi intorno al 40%

“Per il Comune di Vinci il caro bollette ha portato un aumento dei costi intorno al 40%. Avanti così e sarò costretto a spegnere l’illuminazione pubblica per salvare i servizi”.

A lanciare l’allarme anche per il Comune di Vinci, dopo quelli arrivati da Milano e da Firenze coi sindaci Sala e Nardella, è il primo cittadino Giuseppe Torchia.