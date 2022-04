“La guerra non può essere una opzione possibile”. Amici del Padule di Fucecchio alla Marcia per la pace

Gli Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità aderiscono alla marcia straordinaria per la pace Perugia-Assisi del 24 aprile. Perché “In questa fase già drammaticamente critica per i gravi problemi ambientali, la guerra non può essere una opzione possibile”.

“La guerra – spiegano – è di per sé un attacco intollerabile alla vita umana e all’ambiente che ne costituisce la prima ed ineludibile condizione di esistenza. Non vi sono motivazioni né obiettivi che possano giustificarla, in quanto la tutela ed il rispetto della vita deve costituire il fondamento di qualsiasi società umana che ambisca a chiamarsi civile. Le fasi preparatorie, lo scoppio e la prosecuzione di qualsiasi conflitto vedono come prima e inevitabile vittima la verità, unitamente al dispiegarsi di deliberati processi di persuasione verso le popolazioni sulla giustezza e l’inevitabilità della guerra e la insita ‘cattiveria’ del popolo ‘nemico’.

Rifiutiamo queste logiche e ribadiamo il valore fondamentale del confronto, del dialogo e del compromesso, che costituiscono la premessa per un reale progresso dell’umanità nonché l’unica strada per sfuggire dalla spirale dell’odio e della violenza. In questa fase già drammaticamente critica per i gravi problemi ambientali che gettano un’ombra pesante sul futuro del pianeta, il ricorso alla guerra ci appare, se possibile, ancora più inaccettabile. Assistiamo con sgomento e incredulità al fatto che ingenti e preziose risorse vengono investite sulla produzione e vendita di armamenti, in una fase in cui ogni mezzo dovrebbe essere impiegato per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, per garantire un futuro vivibile ai nostri figli e alle future generazioni”.