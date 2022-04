Lavori in FiPiLi, chiuso il tratto tra Ponsacco e Pontedera

Per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale, l’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto una chiusura sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno.

In FiPiLi, per due notti e due mattine sarà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Ponsacco e Pontedera in direzione Firenze e la chiusura della rampa d’ingresso in direzione mare dello svincolo di Ponsacco.

La chiusura è prevista dalle 22 di oggi 13 alle 6 del 14 aprile e dalle 22 del 14 alle 6 del 15 aprile 2022.