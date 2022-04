Museo di Montelupo, bando per il gestore per il punto ristoro

Dopo i duri anni della pandemia il Mmab riparte con tutte le attività e i servizi. L’ultimo a non essere ancora attivo è il punto ristoro per il quale l’amministrazione comunale cerca un gestore.

È stata infatti pubblicata un’indagine esplorativa per individuare un soggetto a cui affidare il servizio in concessione.

L’avviso con tutte le informazioni e i materiali da presentare è disponibile sul sito del Comune (www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it)

In linea generale agli interessati si richiede di presentare una proposta di gestione che tenga necessariamente conto di alcuni punti fermi: garantire un orario di apertura minimo del punto ristoro: dalle 9 alle 14, per un totale di 5 ore, dal martedì alla domenica; delineare una proposta di offerta gastronomica che si rivolga agli attuali frequentatori del Mmab, in maniera particolare ai giovani che usufruiscono della sala lettura della biblioteca; proporre un calendario di eventi gestiti direttamente dall’operatore economico con cadenza almeno mensile da ottobre a maggio, con scadenza almeno bisettimanale da giugno a settembre (escluso il mese di agosto); predisporre un piano di comunicazione per la promozione della nuova gestione del servizio di punto ristoro del Mmab.

La proposta di gestione potrà naturalmente essere migliorativa delle condizioni minime indicate, ad esempio attraverso un ampliamento dell’orario di apertura.

Gli interessati hanno tempo fino al 30 aprile prossimo per presentare la loro offerta.

Il punto ristoro è integrato all’interno del Mmab, un istituto culturale del Comune di Montelupo Fiorentino che ospita sotto lo stesso tetto il Museo della ceramica, l’archivio storico e la biblioteca comunali.

Si trova nell’area d’ingresso che si estende su una superficie di 195 metri quadrati, e può contare sia su uno spazio attrezzato dedicato di 16 metri quadrati, sia su uno spazio di circa 50 metri quadrati, arredato con sedie e tavolini messi a disposizione dal Comune.