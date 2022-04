‘Non c’è nessuno’, al teatro di Bo’ in scena lo spettacolo sulle ‘case chiuse’

A Santa Maria a Monte riaprono le case chiuse. Non un ritorno al passato ma il nuovo spettacolo del Teatro di Bo’, Non c’è nessuno, che debutterà venerdì 22 aprile, alle 21, al Teatro comunale di Santa Maria a Monte e che verrà replicato nelle serate del 23, 29 e 30 aprile.

Lo spettacolo è scritto e diretto dal direttore artistico dei Pensieri di Bo’ e del Teatro di Bo’ Franco Di Corcia jr, un atto unico per ricordare l’avvento della Legge Merlin (che chiuse definitivamente le ‘case di tolleranza’ nel 1958), ma anche un’occasione per riportare al centro del dibattito le ingiustizie e gli abusi di cui le donne sono state e ancora sono vittime. Lo spettacolo, che vede in scena l’attrice Silvana Isolani nel ruolo delle ‘signorine’ che abitano la casa, racconta le vicende del 21 febbraio 1958, il giorno dopo la promulgazione della legge. Lo spettacolo si avvale dell’assistenza alla messa in scena di Mattia Pagni, che ha inoltre ideato e realizzato le scene e i costumi con la collaborazione di Rachele Ceccotti.

Con Non c’è nessuno il Teatro di Bo’ vuole proseguire il viaggio, iniziato con lo spettacolo Io Filume di e con Franco Di Corcia jr, nell’universo femminile. E proprio pensando alle donne, che ancora nel mondo vivono condizioni di abuso e sfruttamento, il Teatro di Bo’ ha voluto legare questo spettacolo ai progetti del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli. Parte dell’incasso di ogni futura rappresentazione sarà destinato a finanziare i progetti del Centro in sostegno alle donne vittime di violenza.

Per info e prenotazioni 341.5944009 oppure info@teatrodibo.it.