Palio di Buti, cambio di fantino per la Contrada San Michele

La Contrada San Michele affida le sorti della Carriera del Palio di Buti di domenica (24 aprile) al fantino Alessio Migheli.

Il cambio del fantino scelto inizialmente, Angelo Citti, c’è dunque stato, lo “sgarbo” di non essere alla cena di presentazione lo scorso sabato 2 aprile non è stata digerita dal sodalizio rosso verde, ed al suo capitano, Vittorio Tognarelli, evidentemente, non sono state sufficienti le giustificazioni fornite dal fantino. Al palio mancano dieci giorni e si rimescolano le carte con questo nuovo ingresso.

Migheli è un fantino esperto, ha corso 12 volte a Siena, ha vinto a Ferrara e lo scorso agosto a Fermo al Palio dell’Assunta con Viky Fortuna di cui è proprietario e che monterà anche a Buti. Un’accoppiata ben affiatata che di sicuro non starà a guardare anche perché il percorso di domenica 24 è molto simile a quello di Fermo.