Sportello Cup di Cisanello chiuso due giorni per riorganizzazione interna

Domani 15 aprile) e martedì (19 aprile) il Punto cup di Cisanello (ingresso Ed. 10) rimarrà chiuso per una riorganizzazione interna dei servizi e, pertanto, non verranno svolte le consuete attività di prenotazione di primo livello e riscossione di prestazioni ambulatoriali in regime istituzionale.

Verrà svolta solo l’accettazione e riscossione di prestazioni erogate dalle strutture di Radiodiagnostica I-II e Radiologia interventistica. Si può prenotare comunque tramite call center telefonico (050.995995), oppure online sul sito regionale del Cup.2.0 (solo con ricetta dematerializzata) o ancora recandosi all’Edificio 15 del Santa Chiara, nei vari punti Cup fisici e telefonici delle Aziende sanitarie toscane, nelle farmacie convenzionate con l’Azienda usl Toscana nord-ovest, in alcune sedi della Misericordia e della Pubblica Assistenza presenti sul territorio provinciale. Per pagare le prestazioni è invece possibile utilizzare le macchinette automatiche installate nei vari punti dell’ospedale.

Il 20 aprile riaprirà con orario ampliato: dalle 7.30 alle 19.30 (dal lunedì al venerdì) e il sabato dalle 7.30 alle 13.30.