In tilt i pagamenti elettronici: pos e bancomat fuori servizio in tutta Italia

Pagamenti in moneta elettronica in tilt in tutta Italia.

Il black out anche in Toscana, in quasi tutte le province.

Segnalati disservizi in tutte le province per operazioni con bancomat e carte di credito

Il blocco sarebbe causato da un problema tecnico, ma in tanti pensano ad un attacco hacher.

Molti i casi segnalati anche in provincia di Lucca e Pisa, dove non funzionano, da qualche ora, né i bancomat nè i pagamenti col pos. Un problema che riguarda la maggior parte degli istituti di credito.