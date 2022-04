Territorio in comune porta in piazza un grande uovo di Pasqua

L’associazione Territorio in comune continua a sottolineare le feste a Ponte a Egola di San Miniato. Questa volta, in piazza Spalletti è stato allestito un gigantesco uovo di Pasqua, “simbolo – spiegano – di una vita pronta a sbocciare e quindi simbolo di resurrezione tradizione tanto antica quanto cara a grandi e piccini.

Anche in questi momenti difficili non dobbiamo far mancare la gioia di una bella tradizione che ha riempito la fantasia di generazioni di bambini e non solo. Domenica 17 aprile accanto alla chiesa Sacro Cuore di Gesù di Ponte a Egola con l’approvazione del nostro parroco monsignore Giovanni Fiaschi sarà collocato un uovo di Pasqua di oltre tre metri di altezza che si caratterizza per essere realizzato con materiale ecocompatibile analogamente a quello utilizzato per le altre iniziative della nostra associazione”.

All’uscita della messa alle 12 ci sarà anche un piccolo omaggio.