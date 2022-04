Rifiuti domestici nei cestini pubblici, “Adesso basta maiale”

Un bizzarro e sicuramente incisivo avvertimento contro l’abbandono dei rifiuti domestici dentro e accanto i cestini è comparso questa mattina 16 aprile in viale Buonarroti a Fucecchio. Un deterrente potremmo dire, fai da te, che invita a rispettare le regole dello smaltimento dei rifiuti e quindi della convivenza civile.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti domestici dentro o accanto ai cestini o alle campane per la raccolta del vetro ricorre spesso a Fucecchio, e più volte ce ne siamo interessati raccogliendo lo sfogo e l’amarezza dei cittadini. Le campagne di sensibilizzazione e le sanzioni della polizia locale e degli ispettori ambientali evidentemente non scoraggiano questi pessimi comportamenti che non danno una bella immagine della città rischiando di trasformarla in una pattumiera ed hanno inoltre anche un costo sociale.

E proprio in uno dei siti che proprio attraverso i nostri articoli avevamo più volte segnalato in viale Buonarroti, qualcuno, stufo di vedere ogni giorno sacchi di spazzatura accanto e dentro il cestino, ha pensato bene di redarguire e richiamare ad un comportamento più consono colui o colei che non vuole rispettare le regole che servono a rendere più pulita e bella la propria città. L’auspicio è che chi è chiamato in causa stavolta rifletta e magari inizi a pensare che Fucecchio è una città che vuole essere pulita e rispettosa delle regole.