“Alcuni lotti sono già stati acquistati e sono in corso molte riqualificazioni a Castelfranco di Sotto“. Tra le principali ci sarà la lottizzazione Isolato 1 di via Quarterona, rimasta incompiuta e diventata luogo di microdiscariche abusive tanto da dover transennare e chiudere l’area. Ora quell’area cambierà volto e saranno completate le opere previste dato che, conferma il sindaco Gabriele Toti, “pochi giorni fa è stato rilasciato dagli uffici comunali il permesso a costruire per la realizzazione di un supermercato ad opera della società Md: la zona è stata ritenuta compatibile con la destinazione ad attività commerciale”. Il supermercato quindi, sorgerà nell’area di prato tra gli edifici rimasti incompiuti.

Inizia a dare i suoi frutti quindi, la scelta dell’amministrazione comunale. “Da anni – spiega ancora il sindaco -, a fronte di una forte riduzione di nuove aree edificabili e di consumo di suolo che abbiamo recepito nei nostri regolamenti urbanistici, l’amministrazione comunale è invece impegnata per trovare soluzioni per il completamento delle lottizzazioni rimaste incomplete, in seguito alla crisi economica 2008-2009, presenti sia nel capoluogo e nelle frazioni. Inutile girarci intorno: è un percorso molto difficile e per niente semplice per la situazione in cui si trovano. Ma qualcosa sta cambiando, finalmente. Gli immobili messi all’asta dai vari tribunali in seguito alle varie procedure di fallimento, dopo varie aste andate deserte, sono scesi di prezzo ed hanno adesso prezzi competitivi: alcuni lotti sono già stati acquistati e sono in corso molte riqualificazioni. In questi ultimi anni, nonostante la pandemia, abbiamo collaborato con tanti potenziali acquirenti interessati a rilevare immobili e terreni da tempo in stato di degrado”.

Un’attività commerciale è un buon primo passo, perché dove ci sono servizi è più facile abitare. “Ritengo che, da un punto di vista urbanistico, l’apertura di una nuova attività in quest’area non potrà che rappresentare un miglioramento, considerate le problematiche che in passato hanno interessato questa zona di Castelfranco e sono sicuro che accelererà anche l’acquisto dell’immobile destinato a civili abitazioni rimasto incompiuto sul quale ci sono interessi. Insomma, la realizzazione di questo investimento credo che potrà giovare alla vivibilità e al decoro dell’Isolato 1 permettendo di ripristinare l‘illuminazione pubblica, di riaprire il collegamento stradale con via Fratelli Cervi nonché maggior manutenzione di tutta l’area”.