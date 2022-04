Misericordia, assemblea dei soci per approvare il bilancio

La Misericordia di Santa Croce sull’Arno chiama a raccolta tutti i propri soci. Per approvare il bilancio del 2021, ma anche e soprattutto per fare il punto sulle attività dell’associazione a più di due anni dall’ultima assemblea convocata prima della pandemia. L’appuntamento è per il prossimo giovedì (28 aprile), alle 21, nella storica sede della Confraternita in via Ciabattini 4.

“L’assemblea generale per l’approvazione del bilancio, al di là delle adempimenti previsti per legge – dice il governatore Piero Conservi – sarà anche l’occasione, la prima dopo la chiusura dello stato di emergenza Covid, per fare il punto sull’attività dell’associazione e pianificare le nuove iniziative per futuro”.

Tante le attività che in questi due anni la Misericordia ha dovuto mettere in campo proprio per sopperire alla pandemia, senza perdere di vista l’impegno nel campo del soccorso e della protezione civile, anche con l’acquisto di una nuova ambulanza e l’allestimento di un veicolo per l’unità cinofila dell’associazione. Da qui l’appello di Conservi e di tutto il magistrato, rivolto a soci e volontari, a non mancare l’appuntamento: “Perché la Misericordia – aggiunge il governatore – così come tutte le altre associazioni, non può prescindere dalla partecipazione attiva dei propri volontari e sostenitori”.