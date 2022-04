Palio di Buti, sorteggiate le batterie

Sono state sorteggiate nella tarda mattinata di oggi (18 aprile) le batterie del Palio di Buti in programma domenica 24 aprile.

La prima batteria la cui partenza è prevista alle 15 vede di fronte Pievania, San Rocco e San Nicolao. In corsa quindi le accoppiate nell’ordine: Gavino Sanna e Violenta da Clodia, Gianfranco Di Leo e Adone da Clodia, Virginio Zedde e Carilbom. Una batteria decisamente interessante conn tre “bomboloni”.

La seconda batteria vede al canapo La Croce, San Francesco è San Michele. A contendersi l’ingresso alla finale le accoppiate nell’ordine: Alessandro Fiori con Zenia Zoe, Marco Monteriso con Bagoga, Alessio Migheli con Viky Fortuna. Resta al palo Ascensione in quanto essendo in numero dispari le Contrade di Buti una di esse entra in batteria con le due seconde classificate nelle prime due batteria. Si profila quindi un Palio incerto ma sicuramente importante visto i fantini e cavalli che si affronteranno nella Carriera. Il Palio di Buti con la formula dell’ingaggio riesce sempre ogni anno a far arrivare i migliori cavalli del circuito paliesco nazionale.