Tante iniziative a Pontedera per la Festa della Liberazione

La mattina del 25 aprile l’antifascismo si farà letteralmente strada a Pontedera e La Rotta, con una serie di iniziative che celebreranno la Festa della Liberazione unendo animazione culturale, promozione della memoria ed il tradizionale pranzo.

Stiamo parlando di Strade di Liberazione, manifestazione nata dall’unione d’intenti fra i due circoli Arci Albero del Pepe del capoluogo e Il Botteghino di La Rotta, in collaborazione con varie altre organizzazioni come Anpi, Progetto Pontedera, Cantieri Osso del Cane e le associazioni Diritti e Società Toscana onlus e La Rossa di Lari. Un invito a celebrare la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo attraverso un vero e proprio percorso cittadino a tappe, alla riscoperta di alcuni dei personaggi della Resistenza a cui sono dedicate le strade e le piazze della città.

Si comincerà alle 10,30 presso il circolo Albero del Pepe, in via Bixio, dove saranno distribuiti fiori rossi che i cittadini e le cittadine potranno deporre sotto le targhe dedicate ad antifascisti, patrioti e partigiani. Quattro le tappe: alle 11, in viale Italia 32, lettura di Io Partigiana. La mia resistenza, testi di Lidia Menapace a cura di Diritti e Società; alle 11,30 in corso Matteotti 37 con Aldo dice 26X1, pillole teatrali sulla Resistenza a cura di Cantieri Osso del Cane; alle 12, ritorno in via Bixio per Storie di antifascismo e resistenza in musica, a cui seguirà un aperitivo partigiano, a cura del Circolo Arci L’Albero del Pepe e Associazione La Rossa.

Gran finale alle 13,30 al circolo Arci rottigiano Il Botteghino, per un Pranzo Resistente a cui seguiranno interventi di associazioni e forze politiche, letture, musica e Jam Session.

Informazioni e prenotazioni (vivamente consigliata) al numero di telefono 328.9016442.