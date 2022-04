Tre fantini caduti al palio di Legnano, a rischio la partecipazione a Fucecchio

Al Palio della Contrade di Fucecchio in programma domenica 22 maggio, è a rischio la partecipazioni di tre importanti fantini rimasti coinvolti ieri pomeriggio 18 aprile in una caduta alle corse di addestramento per il Palio di Legnano che si sono svolte al Centro Etrea di Busto Arsizio. Tra questi, Gavino Sanna, ultimo vincitore della Contesa fucecchiese che salterà di sicuro la partecipazione al Palio di Buti in programma domenica 24 aprile.

Oltre a Sanna, rischia di dover essere assente a Fucecchio anche Giuseppe Zedde, che potrebbe però recuperare l’infortunio subito nella caduta in quanto già dimesso dall’ospedale dopo la nottata in osservazione. La non partecipazione di Giosuè Carboni è quasi certa. L’ultimo vincitore del Palio di Legnano con La Flora nella caduta ha riportato la frattura di diverse costole oltre ad un trauma cranico e facciale e si trova ricoverato in ospedale.

E’ successo al secondo giro della quinta batteria dei purosangue quando il cavallo Tigre condotto proprio da Carboni che si trovava in testa, ha avuto un cedimento all’anteriore destro ed è scivolato provocando anche la caduta dei tre fantini che lo seguivano, nell’ordine: Gavino Sanna, Giuseppe Zedde e Valter Pusceddu che chiudeva la fila. Le condizioni di Carboni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in ospedale e la sessione di corse è rimata sospesa per un po’ di tempo.

Anche Gavino Sanna è andato in ospedale, ma è già stato dimesso. Nella caduta pare abbia riportato qualche microfrattura alla caviglia sinistra che gli è stata ingessata. Salterà di sicuro il Palio di Buti in programma domenica per il quale era stato ingaggiato dalla contrada Pievania con il cavallo Violenta da Clodia. Al suo posto si rincorrono i nomi di Adrian Topalli ed Andrea Chessa che ieri alle corse di addestramento a Monteroni D’Arbia hanno dato spettacolo nella quarta batteria con un arrivo al fotofinish. La corsa è stata vinta da Topalli in grande rimonta con Spartaco da Clodia. Resta incerta però la partecipazione al Palio di Fucecchio dove Gavino Sanna aveva vinto lo scorso settembre con la contrada Borgonovo con Adone da Clodia.

Gavino Sanna è considerato dagli addetti ai lavori il fantino più adatto per l’anello fucecchiese che lo ha visto trionfare per ben tre volte nelle ultime quattro edizioni. Manca poco più di un mese alla Contesa fucecchiese e il piccolo fantino sardo è stato sempre veloce anche nei recuperi dagli infortuni. Domani mattina ha comunque in programma la visita con l’ortopedico.

Decisamente migliori le condizioni di Giuseppe Zedde, il terzo della fila nella caduta, che ha riportato contusioni al petto, al costato ed ad una gamba, è stato sotto posto ad una tac ed è stato tenuto in osservazione per tutta la notte. Presumibilmente il due volte vincitore del palio fucecchiese sarà della Contesa.

Il più “fortunato” è stato Valter Pusceddu che chiudeva la fila, anche lui rimasto coinvolto, per lui solo qualche escoriazione. Pusceddu comunque per il Palio in programma a maggio è assente comunque in quanto squalificato.