Porta San Michele da immagine di degrado a simbolo di rinnovamento

Da triste immagine di degrado a simbolo di rinnovamento. Porta San Michele in Caprugnana a Castelfranco di Sotto torna al suo splendore dopo gli interventi di recupero della struttura che da anni verteva in condizioni di deterioramento e sul quale l’amministrazione comunale da oltre un anno ha portato avanti un confronto con la proprietà privata. Gli interventi di ripristino, ripulitura e imbiancatura effettuati ad opera dei privati proprietari hanno potuto beneficiare, oltre al “bonus facciate” statale, anche delle agevolazioni finanziarie per il rifacimento di facciate di edifici situati nel centro storico.

Il Comune di Castelfranco di Sotto si è infatti impegnato ad offrire un sostegno per la realizzazione degli interventi che copre il 10% (fino ad un massimo di 3mila euro o maggiore in particolari casi motivati) del “Bonus Facciate”: la detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici situati in “zone A” ovvero i centri storici. In questo modo, in pratica, le opere di rifacimento delle facciate diventano a costo quasi a zero.

“Continua – racconta il sindaco Gabriele Toti – il progetto di riqualificazione delle antiche torri del centro storico di Castelfranco di Sotto. Quello di Porta a Caprugnana è un intervento effettuato da privati ma rientra in un percorso di confronto e stimolo che l’Amministrazione sta portando avanti dialogando con i proprietari degli edifici recuperabili. Il centro storico sta cambiando pian piano faccia. La bellezza e il valore storico delle torri sta tornando allo scoperto e questo speriamo possa fare da stimolo alla ripresa del cuore del nostro paese”.

“Questo recupero – aggiunge Federico Grossi, assessore al centro storico – è un tassello importante che si va ad aggiungere al percorso di rivalutazione che stiamo portando avanti. Appena finito il cantiere di Torre a Caprugnana, partiranno quelli ben più consistenti di riqualificazione e messa in sicurezza della Torre a Vigesimo che tutti noi chiamiamo il Campanile. Lavori che permetteranno di rendere visitabile e accessibile a tutti la torre fino al piano delle campane attraverso un percorso storico e audivo visivo interno. Per un centro storico da abitare e da vivere”.