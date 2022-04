Si dimettono 3 consiglieri, la Croce Rossa resta senza Direttivo

Serviranno le elezioni anticipate per dare nuovamente un consiglio direttivo alla Croce Rossa di Castelfranco di Sotto. Colpa di contrasti e dissapori interni che negli ultimi mesi avevano incrinato i rapporti tra alcuni dei 5 membri del consiglio in carica, tanto da spingere 3 di loro alle dimissioni. Una decisione che ha praticamente azzerato tutte le altre cariche, come previsto dallo statuto nazionale dell’associazione, compresa quella del presidente Paolo Spagli, chiamato adesso a ricoprire il ruolo di commissario in vista delle nuove elezioni che dovranno tenersi entro 6 mesi.

“Voglio precisare – dice Spagli – che all’origine dei contrasti non ci sono assolutamente questioni di natura economica. La Croce Rossa di Castelfranco ha i conti in ordine e in vent’anni di attività non ha mai avuto problemi di alcun tipo”. Solo contrasti personali, dunque, sufficienti però ad azzerare il direttivo in carica che sarebbe arrivato a scadenza nel 2024. A breve, quindi, i volontari dell’associazione di via Leonardo da Vinci saranno chiamati ad esprimere un nuovo consiglio.

“È una procedura prevista dallo statuto – riprende Spagli –. Io sono legale rappresentate della Croce Rossa e come tale sono stato chiamato nel ruolo di commissario. Nei prossimi giorni parlerò con la direzione nazionale per organizzare un’assemblea dei volontari, in modo da arrivare al rinnovo delle cariche effettive entro 6 mesi”. Fondata nei primi anni 2000, la Croce Rossa di Castelfranco svolge da sempre numerose attività in campo sociale e assistenziale, senza dimenticare il servizio di emergenza urgenza per il 118. Impegnata per incrementare il numero di volontari, l’associazione sta organizzando in questi giorni, in collaborazione con alcune farmacie di Castelfranco e dei comuni vicini, una raccolta di farmaci e materiale sanitario da inviare in Ucraina, nell’ambito della campagna promossa dalla Croce Rossa a livello nazionale.