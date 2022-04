Amici per la Pelle, la mostra itinerante arriva a Ponte a Egola

Amici per la Pelle in tour arriva a Ponte a Egola di San Miniato. Il progetto didattico rivolto alle classi seconde medie del territorio quest’anno, dopo la sua conclusione a Lineapelle Milano, sta portando le opere realizzate dagli studenti in una mostra itinerante tra le scuole che hanno partecipato al progetto.

Promosso da Unic con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Amici per la Pelle è un’occasione unica per stimolare, sullo sfondo della concia, la creatività degli studenti, che per il progetto realizzano opere in pelle ispirate ogni anno ad un tema specifico, quest’anno quello dei giochi olimpici. Giovedì 21 aprile le opere dei ragazzi hanno fatto tappa alla scuola Buonarroti di Ponte a Egola.

“Tra i meriti di Amici per la Pelle – dice il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – c’è quello di collegare le scuole del territorio al tessuto industriale approfondendo la conoscenza di un settore trainante dell’economia e, allo stesso tempo, facendo sentire studentesse e studenti parte attiva di un concorso che li vede assoluti protagonisti”. A presentare le opere, una delegazione di studenti della scuola, accompagnati dai docenti Paolo Coscetti, Matteo Guttadauro e Sonia Giannattasio.

Con loro la preside dell’Istituto Graziella Costanzo e la vicepreside Lucia Castaldi. Tra i presenti, Marco Cavallini per l’Associazione Conciatori e Paola Campigli per il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola.