Nubi sul Palio di Buti: con la pioggia potrebbe slittare

Nubi minacciose si addensano sul Palio di Buti. Le previsioni meteo non mettono bene per la tanto attesa kermesse della cittadina in provincia di Pisa in programma domenica (24 aprile).

Ieri sera (21 aprile) si è riunito il Seggio del Palio che ha stabilito che se domenica mattina al momento dello spargimento del tufo per l’allestimento dei 750 metri del percorso dovesse piovere è possibile lo slittamento della corsa a lunedì 25 sperando in condizioni metereologi che migliori. Domani ( 23 aprile) sono in programma le visite dei cavalli.

Il Palio a Buti si corre a gennaio la prima domenica dopo la ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Saltato quello del 2021 per la pandemia e spostato quello di quest’anno al 24 aprile, sembra quasi un paradosso non poterlo correre in piena primavera per la pioggia, quando invece nella data istituzionale, a gennaio in pieno inverno, non è mai successo.

E se dovesse piovere anche lunedì 26 in base al regolamento il Palio addirittura non verrà corso. E’ veramente strano il destino, quando il diavolo ci mette lo zampino, recita un vecchio adagio. Le sette Contrade però incrociano le dita sperando nella clemenza di Giove Pluvio. Nell’attesa la macchina organizzativa non rallenta, domani (23 aprile) restano confermate le visite dei cavalli nel seguente ordine:

8,30 San Niccolao

9,30 Pievania

10,30 Ascensione

11,30 San Rocco

14 L Croce

15 San Michele

16 n Francesco.