“Stamani abbiamo tante paia di scarpe tra cui poter scegliere”. Ci prova con l’ironia, un nostro lettore, a sdrammatizzare la brutta situazione che ha fotografato attorno alla campana nei pressi delle scuole elementari di San Pierino di Fucecchio.

“Nonostante le tante segnalazioni – ci racconta -, c’è un intervento abbastanza celere per togliere i rifiuti ma allo stesso tempo non si fa niente per prevenire l’incentivazione a portare nuovi rifiuti. Più volte ho segnalato l’opportunità di una telecamera che individui coloro che nella notte, suppongo, compiono tali gesti, ma evidentemente si preferisce lasciar perdere”.