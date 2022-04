Il cinema teatro Excelsior di Fucecchio sarà battuto all’asta. La data fissata è il 17 di maggio alle 14,30 e il prezzo iniziale è di 320mila euro. Le offerte possono essere inviate per posta elettronica, il rialzo minimo è di 6.400 euro. Il termine di presentazione per le offerte è fissato per il 16 maggio alle 23,59.

Potrebbe chiudersi così quindi, la parabola discendente del cinema teatro Excelsior, una struttura avveniristica ultimata ed inaugurata sul finire degli anni ’70 e diventata per varie vicissitudini, anche legali, un grosso ingombro e simbolo di degrado nel centro della città.

E pensare che sul quel palcoscenico si sono esibiti Gino Bramieri, Gianni Morandi e i Pooh, oltre a tanti altri artisti di fama nazionale.

Più volte vi sono state anche esibizioni musicali, saggi di danza, iniziative e spettacoli organizzati da associazioni locali fino a diventare negli anni ’80 il fiore all’occhiello della città, oltre ad essere il primo luogo di ritrovo domenicale di tante famiglie e ragazzi per le proiezioni cinematografiche.

Foto 3 di 6











Poi negli anni ’90 il lento declino. Le televisioni private prendono sempre più campo, i film vengono trasmessi a breve distanza dalla loro uscita nelle sale, e nel frattempo anche le video cassette cinematografiche guadagnano mercato. Le sale cinematografiche vanno in crisi, ed anche l’Excelsior ne risente. Nei primi anni ’90 inizia il periodo più nero, anzi a luci rosse, perche la struttura fucecchiese, nel centro della città, diventa il tempio dell’hard, ed in particolare ogni venerdì sera arrivano spettatori da ogni parte della regione. La città diventa per alcuni anni, suo malgrado, il luogo simbolo di questi spettacoli.

In città molti storcono la bocca, ma questi “spettacoli” vanno avanti fino a quando, nell’aprile 2001, un controllo del reparto investigativo della polizia amministrativa del commissariato di Empoli fa irruzione all’interno. Il Cinema è sottoposto a sequestro e scattano alcune denuncia. Da questo momento il cinema teatro Excelsior chiude i battenti e per anni diventerà un grosso ingombro in cemento armato nel centro della città riguardo al quale in molti si chiedono quale futuro potrà avere. Nel recente futuro diviene luogo di ritrovo di senza tetto che accedono dal retro, dal giardino Cardini, attraverso le porte di sicurezza che vengono forzate.

In una afosa sera di luglio del 2014, i carabinieri di Fucecchio sorprendono 8 persone all’interno per le quali scatta la denuncia per occupazione abusiva e danneggiamento. Mercoledì 17 maggio potrebbe essere la data dell’epilogo di questa triste vicenda: l’ex cinema teatro troverà un acquirente intenzionato ad investirci, oppure continuerà a restare ancora per anni un grosso contenitore vuoto, un monumento di degrado ed abbandono nel centro della città?