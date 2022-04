I marciapiedi in alcune zone di Fucecchio lasciano alquanto a desiderare: spesso sono pieni di buche e di rattoppi che rendono problematica la circolazione degli utenti deboli, specialmente se disabili in carrozzina. Metterli tutti in sicurezza sarebbe un’impresa che comporta un grosso impegno di bilancio, ma considerando l’opportunità dei fondi del Pnrr, qualcuno potrebbe anche pensarci perlomeno per le situazioni più critiche.

Nel frattempo però, ci scrive un lettore, qualcosa potrebbe essere fatto sfruttando le risorse umane a disposizione, come ad esempio interventi di manutenzione consistenti nel taglio dell’erba cresciuta in maniera sregolata che dà un’immagine di incuria della città.

Come nel caso del marciapiede di un tratto di viale Buonarroti, zona residenziale a ridosso del centro, che non è curata in modo adeguato come del resto avviene purtroppo anche in altre zone della città.

“Mi chiedo – dice il lettore – se negli uffici comunali hanno mai pensato ad utilizzare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza o comunque risultano inoccupati per tagliare l’erba che cresce sui marciapiedi ed in altre mansioni di manutenzione delle strutture e luoghi pubbliche visto che il personale in carico all’ente per questi interventi ogni anno diminuisce. Sarebbe una buona opportunità per queste persone di inserimento nel mercato del lavoro ed al tempo stesso per rendere un servizio importante alla città in cui vivono”.