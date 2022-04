“Questo dovrebbe essere uno stop”. Basta questa frase e quel dito puntato a indicare ciò che sembra un’ombra sull’asfalto a far capire che qualcosa non va. L’incrocio, su cui la segnaletica orizzontale è quasi scomparsa, è tra via Meucci e via del Pino, a San Pierino di Fucecchio.

Un incrocio, tra l’altro, nel quale chi si immette da via Meucci ha poca visibilità in direzione Ventignano. E un incrocio, questo è peggio, nel quale in passato ci sono stati anche un paio di incidenti seri.

Un incrocio, infine, la cui pericolosità è già stata segnalata dai residenti al Comune, anche lo scorso ottobre. Perché in prossimità di quell’incrocio ci sono bambini che giocano, ma anche semplicemente automobilisti che transitano e vedono, racconta un residente, “Decine di macchine che tirano dritto. Le strisce in terra non esistono più da tempo e uno dei due segnali di stop è stato nascosto da quando hanno messo il casottino del gas”.

E, poi, senza segnaletica evidente succede che “Decine di auto prendono la strada contromano, creando un evidente e imprevedibile pericolo”.