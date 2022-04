Furto in chiesa, rubate le offerte per le candele

Non è la prima volta, anche perché nelle intenzioni del parroco c’è di tenere aperta la chiesa per chi vuole fermarsi per una preghiera o un momento di raccoglimento. Ieri sera 26 aprile, nella chiesa di San Martino a San Miniato Basso però, qualcuno è entrato con ben altre intenzioni.

Ha rotto il lucchetto e aperto la cassetta delle offerte sotto alle candele. Chi in genere vuota le cassette era malato, per cui gli spicci non erano stati tolti e potevano anche essere una bella somma, viste anche le recenti festività che hanno portato in chiesa più persone.

Siccome questo non è il primo episodio, però, in chiesa ci sono le telecamere, che potrebbero aver ripreso il ladro.