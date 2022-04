Fare sport. Farlo all’aria aperta. E farlo tutti. Riparbella da oggi ha due nuove aree sportive attrezzate, una nel centro del paese, parco comunale Carlo Alberto Dalla Chiesa, già riqualificato e restituito alla cittadinanza con area giochi, parcheggio e area feste, e una nell’area del Giardino, a fianco della scuola Media in Natura.

“Entrambe sono vicino a delle scuole e sono a servizio degli studenti – ha sottolineato il sindaco Salvatore Neri -. Ma allo stesso tempo sono aperte a tutti, utilizzabili dalla collettività per fare sport all’aria aperta. Dopo due anni di pandemia siamo tutti più propensi a vivere all’aria aperta e abbiamo voluto cogliere al volo l’opportunità offerta dal bando di Sport e Salute che insieme ad Anci ci ha permesso di realizzare l’area nel parco comunale”. Sport e Salute è l’azienda dello Stato per la promozione dello sport, e “portare lo Sport nei Territori è una scommessa sul futuro fatta di attività̀ fisica senza età̀ e di sani stili di vita. Il progetto Sport nei Parchi è concepito per le persone e finalizzato alla realizzazione di spazi sportivi attrezzati nelle aree urbane. Insieme all’Anci e, sostenuti dal Governo e dalla Sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ne apriremo circa 500 per promuovere lo sport all’aperto e l’urban sport activity” hanno sottolineato i referenti di Sport e Salute Marco Sanetti (Sport e Salute nazionale) e Alessandro Viti (Sport e Salute Toscana). Quella di Riparbella è la prima area attrezzata in Toscana che viene inaugurata, la terza in tutta Italia.

L’inaugurazione ha visto la benedizione del parroco di Riparbella Don Bruno e la presenza del testimonial Stefano Pantano, ex schermidore, tre volte campione del mondo a squadre di spada e con un ricco Palmares. La Kitewell Asd, associazione sportiva locale che promuove lo sport all’aria aperta, tra mare e terra, ha adottato l’area nel parco comunale e ogni sabato e domenica, alle ore 8.30, offrirà la possibilità a chiunque voglia di imparare ad utilizzare le attrezzature nel modo migliore.

La seconda area inaugurata è al Giardino, una vera e propria “palestra a cielo aperto” per la scuola Media in Natura. “Questa scuola è al terzo anno di vita – ha sottolineato la dirigente Antonella Macaniello -, è un esempio di collaborazione fruttuosa tra istituzioni scolastiche, famiglie e amministrazione comunale. Non era prevista una palestra e io, che nasco come insegnante di educazione fisica, ne ho chiesto la realizzazione, richiesta subito accolta. E’ una palestra in natura, e non poteva essere altrimenti in questa scuola”. E gli studenti della II e III E hanno dato subito una dimostrazione dell’utilizzo delle attrezzature del Percorso Salute. I referenti di Sport e Salute e Anci hanno inoltre colto l’occasione per visitare la scuola, “che rappresenta uno dei pilastri su cui puntiamo come per la progettazione e il cambio degli stili di vita”, e apprezzare la mensa, anche questa “a cielo aperto”. “La scuola è il cuore pulsante di questo bosco – ha sottolineato il sindaco Neri -, un’area verde che è stata valorizzata ed è diventata anche un’attrazione in chiave turistica”.