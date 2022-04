Aerei militari sopra il cielo del Valdarno, ecco perché

Con una guerra in Europa, che potessero passare inosservati era impossibile. E così in molti oggi 28 aprile, hanno visto alcuni aerei militari sorvolare i cieli del Valdarno. In realtà, la concentrazione delle manovre è stata su Firenze, ma la zona di attenzione che serve per le prove di rotta è molto più ampia.

Quegli stessi aerei, si potranno intravede anche domani, quando si svolgerà il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e alle sue istituzioni degli allievi della scuola militare aeronautica Giulio Douhet di Firenze. Quella di oggi infatti è un’esercitazione, per preparare le manovre che gli aerei faranno nell’esibizione di domani, tra le 10,30 e le 10,50 circa.

Proprio durante il giuramento, una formazione di velivoli aero tattici farà un sorvolo sul piazzale bandiera dell’istituto.