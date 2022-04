Asili nido comunali a San Miniato, aperte le iscrizioni per l’anno 2022-2023

Nidi d’infanzia comunali, da questo lunedì (2 maggio) a martedì 31 maggio sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022-2023.

Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di San Miniato nati dall’1 gennaio al 31 maggio 2022 compresi, mentre devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato il nido nell’anno educativo 2021-2022.

Le domande di iscrizione sia per nuovi iscritti che per già frequentanti saranno disponibili on line sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato. Per accedere al portale e presentare domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali Spid oppure di una Cie (Carta d’identità elettronica).

Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate direttamente sul sito web del Comune. L’ufficio scuola sarà a disposizione su appuntamento o ai numeri 0571 406820-754-757 per tutti coloro che non sono dotati della possibilità di accedere all’iscrizione on-line o che incontrano difficoltà nel procedimento.

In occasione del periodo di apertura delle iscrizioni e in conformità ai vigenti protocolli anti contagio, sarà possibile per le famiglie visitare le strutture presenti sul territorio comunale e avere informazioni sull’organizzazione e sul progetto educativo e pedagogico lunedì 9 maggio dalle 17 alle 19, sabato 21 maggio dalle 9,30 alle 12,30 e mercoledì 25 maggio dalle 17 alle 19, prendendo un appuntamento con il personale educativo dei servizi infanzia tramite email oppure ai recapiti telefonici dei singoli nidi indicati sul sito del Comune.

Per informazioni contattare la direzione dei servizi educativi e scolastici ai numeri 0571.406820-754-757 oppure inviare una email a questo indirizzo.