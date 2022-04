Fucecchio, visite gratis alla Torre di Mezzo per il Primo Maggio

Una giornata di festa all’insegna della cultura. Domenica (1 maggio), in occasione della festa dei lavoratori, il Comune di Fucecchio ha deciso di aprire le porte del Museo Civico e Diocesano e del Parco Corsini a turisti e visitatori.

Per l’intera giornata, infatti, l’ingresso al Museo e la visita alla Torre di Mezzo e al punto panoramico, situati nel cuore del parco, saranno completamente gratuite. L’orario di apertura sarà continuato dalle ore 11 alle ore 20. Nello specifico, dalle 11 alle 16 l’ingresso alla torre sarà libero senza guida (max 25 persone alla volta), mentre dalle 16 alle 20 saranno in programma visite guidate ogni 30 minuti. Una bella opportunità anche per scoprire, o riscoprire, le bellezze del centro storico alto, in una giornata all’insegna dell’arte e della cultura per tutta la famiglia. Per le visite al museo e alla torre è consigliata la prenotazione al numero 0571 268262.