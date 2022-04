“Non pagheremo la mensa finché non avremo risposte”, la protesta dei genitori di Montopoli Valdarno

“A seguito della risposte alla nostra richiesta di maggiori informazioni e chiarimenti sulla situazione di Marti e sulle criticità del plesso della primaria di Montopoli Valdarno e al contempo al rifiuto, di fatto, della richiesta di consiglio comunale aperto, neppure presa in considerazione dall’amministrazione” i genitori dei bambini della Primaria non pagheranno la retta mensa.

Lo hanno comunicato al sindaco Giovanni Capecchi secondo loro colpevole di non aver ascoltato e spiegato adeguatamente e anche, per conoscenza, alla prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, al presidente della Regione Eugenio Giani, all’assessore regionale all’Istruzione Alessandra Nardini, al direttore dell’ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e ai consiglieri comunali di Montopoli.

Dimostrando, in sostanza, che l’obiettivo non è saltare il pagamento, quanto ricevere risposte. Le famiglie dei bambini che frequentano e

frequenteranno a partire dall’anno scolastico 22/23 le classi delle primarie del plesso di Montopoli avevano già chiesto un confronto in un consiglio comunale aperto (qui la notizia) e non hanno ritenuto sufficienti le rassicurazioni dell’Amministrazione (qui) tanto da organizzare una nuova iniziativa: “ci asterremo – spiegano – dal pagamento della mensa scolastica in attesa di informazioni più esaustive e di azioni di programmazione organiche e trasparenti rispetto alla situazione delle scuole di Montopoli.

L’occasione ci permette di sollevare ancora una volta con forza il problema della carenza e inadeguatezza di spazi in alcuni plessi delle scuole primarie comunali che già oggi risultano non adeguati all’attività formativa. Proprio in questi giorni è stata infatti segnalata un’ulteriore criticità sulla palestra di Montopoli. Con viva preoccupazione, ci rivolgiamo ancora una volta alle istituzioni perché prendano in seria

considerazione e vigilino con la massima attenzione la situazione di Montopoli”.