Palio di Fucecchio, un nuovo membro nella commissione veterinaria

Guido Castellano, 63 anni di Roma generale di brigata dei carabinieri , è il nuovo membro della Commissione Veterinaria del Palio di Fucecchio. Lo ha deciso il Consiglio d’Amministrazione del Palio delle Contrade.

Nella Commissione veterinaria andrà ad affiancare Daniele Dallora e Armando Del Rosso, sostituendo Alessandro Centinaio, morto a seguito di una grave malattia (qui la notizia). La figura di Alessandro Centinaio è stata molto importante per la crescita del Palio di Fucecchio, in particolare sul versante della salute animale e sui protocolli che la tutelano, tanto da aver contribuito in maniera decisiva all’introduzione dell’ambulanza veterinaria nella manifestazione, anche attraverso la formazione del personale.

Per questo la decisione del CdA dell’Associazione Palio è stata di sostituirlo con una figura di esperienza e di spessore come quella di Guido Castellano, un medico che può vantare un curriculum di prim’ordine avendo ancora oggi, tra i tanti incarichi, quello di vicepresidente dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani con delega alla Ippiatria, di Senior President della Società Italiana Veterinari per Equini, di Official della Federazione Equestre Internazionale e di Presidente della Commissione Veterinaria Comunale incaricata della redazione del protocollo farmaci del Palio di Siena.

La nomina di Castellano viene ufficializzata nell’immediata vigilia della seconda sessione delle Corse di Primavera, ultima tappa di avvicinamento al Palio, che si terranno domani, sabato 30 aprile a partire dalle 14. Dieci batterie con 7 cavalli ciascuna animeranno la Buca del Palio nuovamente aperta al pubblico dopo le restrizioni anti Covid che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Ricordiamo che la sesta batteria, in programma alle 16,30, sarà valida per il I Memorial “Domenico Di Paola”, l’ex collaboratore dell’Associazione Palio scomparso alcuni mesi fa.