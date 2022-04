Riapre per l’estate la piscina alle Capanne di Montopoli

Sarà di nuovo un’estate in piscina quella degli abitanti alle Capanne di Montopoli. Dopo lo stop delle vasche la scorsa stagione, gli impianti di quello che fu Le Barbate torneranno in funzione regolarmente, dopo la grande riqualificazione che ha portato all’apertura di Terra Caciona.

Una vera e propria rinascita resa possibile dall’imprenditore calabrese Felice Candigliota, che malgrado i lavori che in queste settimane stanno coinvolgendo la vasca grande, provocando un po’ di preoccupazione e chiacchiericcio nei tanti residenti della frazione desiderosi di ricominciare la stagione in un luogo che ormai sentono anche un po’ loro, dopo gli anni in cui fu la Uisp a ravvivare le acque fresche sulla Romanina.

Il pub ed il ristorante, in realtà, sono già a pieno regime da tempo. Tavoli molto apprezzati per la grande varietà di piatti offerti dalla nuova gestione, fra specialità toscane e qualche incursione nella cucina calabrese. Il ristorante, contando anche sul ‘fuori’, può arrivare a circa 150 coperti e la proprietà conta di programmare anche delle serate a tema per questa estate”.

“Da noi la stagione è già partita – dice Candigliota – Abbiamo dovuto svuotare la piscina solo per qualche giorno per effettuare normali lavori di manutenzione, ma presto torneremo a riempirla, giusto in tempo per la bella stagione. Il ristorante ed il pub intanto vanno a pieno regime. Entro ottobre, poi, contiamo di far partire anche gli impianti sportivi, a cominciare dai campi di padel”.