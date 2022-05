Camminate per la prevenzione del tumore al seno: tornano le “vie in rosa”

Torna per la quinta edizione Le Vie in Rosa, l’iniziativa organizzata dall’associazione Astro per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per il Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Quest’anno la formula della manifestazione cambia: invece che un evento unico, sono state promosse più camminate “diffuse” nei vari territori.

I Comuni del Valdarno – Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno e San Miniato– partecipano a tre giornate: l’8 maggio passeggiata nella zona di Montefalcone, il 15 maggio camminata paleontologica a Marti e il 22 maggio percorso podistico a San Miniato. Tre camminate ludico motorie nel verde attraverso le quali poter raccogliere fondi per il Centro Donna.

Vendita t-shirt per la raccolta fondi

Con l’iscrizione ad ogni evento, al costo simbolico di 7 euro, sarà consegnata la nuova t-shirt di ‘Astro’, il cui ricavato sarà impegnato per acquistare attrezzature medicali di ausilio per il trattamento delle patologie tumorali femminili.

L’obiettivo è donare un ecografo al Centro Donna.

I punti vendita delle magliette, oltre ad un banchino dedicato alla partenza di ogni camminata, sono stati attivati anche presso le sedi di alcune associazioni del territorio che come sempre hanno dato il loro sostegno per la raccolta.