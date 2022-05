L’ufficio postale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Fucecchio è avvolto dall’incuria. Le erbacce circondano l’edificio e una pianta cresciuta in maniera sregolata oscura addirittura l’insegna centrale poste e telecomunicazioni. Una situazione davvero paradossale per un “ufficio pubblico” che ci viene segnalata da alcuni lettori e che siamo andati a verificare direttamente.

In effetti l’edificio è “nascosto” da una pianta cresciuta senza un’adeguata cura e manutenzione i cui rami si protendono a ridosso del corridoio di ingresso. Come primo impatto pare di essere di fronte ad un edificio abbandonato da anni. Dalle scale si accede all’ufficio passando attraverso un “tunnel immerso nel verde”. Inoltre il plesso è circondato su tutti i lati dalla vegetazione cresciuta in maniera sregolata, non recisa puntualmente, e dove si nota ancora la presenza delle foglie cadute dagli alberi lo scorso autunno. Un’immagine non molto rassicurante di trascuratezza.

Foto 3 di 9

















Una situazione segnalata, comune però alla quasi totalità degli uffici postali, è la mancanza all’interno dell’ufficio dei servizi igienici per l’utenza. Al riguardo occorre precisare che una normativa che imponga i bagni per il pubblico non esiste, e più volte questo problema è stato sollevato a livello nazionale. Al riguardo c’è stata anche una sentenza alcuni anni fa del Tar della Campania che ha stabilito che “Poste Italiane è una struttura privata tenuta al pari delle altre alle predisposizioni di tutte le cautele e gli accorgimenti per ridurre i disagi all’utenza”.

In molti l’hanno letta come un obbligo a dotare gli uffici di bagni Poste Italiane dei servizi igienici per l’utenza, ma la sentenza è a tutt’oggi disattesa. Negli uffici postali sono previsti solo i servizi per il personale. Anche Federconsumatori Toscana a suo tempo si è mossa facendo presente le situazioni riscontrate nelle sede dislocate sul territorio inviando cartoline verso gli uffici centrali della Capitale senza ottenere al momento alcun risultato concreto.