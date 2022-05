Un plico contenente disegni e alcune proposte per migliorare i parchi pubblici di San Miniato, è la sorpresa che si è visto recapitare il sindaco Simone Giglioli in palazzo comunale, che ha subito voluto incontrare gli alunni e le alunne della classe IV A della scuola primaria dell’istituto comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola, per ascoltare le loro richieste.

“La domanda più frequente – commenta il sindaco che si è intrattenuto molto a parlare con loro e con le insegnanti – ha riguardato la possibilità di avere più giochi all’interno di queste aree. Poi abbiamo parlato del tema molto importante dei rifiuti: in tanti mi hanno sottolineato i cattivi comportamenti degli adulti che spesso non gettano i rifiuti nei cestini e non raccolgono le deiezioni dei loro cani. I bambini si sono dimostrati molto preparati sulle norme di comportamento da seguire e mi hanno rivelato di essere loro, spesso, a correggere i ‘grandi’. Abbiamo parlato anche dell’importanza di rispettare l’ambiente e gli spazi comuni, come i parchi appunto, dove ci sono giochi che appartengono a tutti e che non devono essere rotti”.

Al termine dell’incontro i bambini hanno donato al sindaco una traccia con le regole che, secondo loro, dovrebbero essere affisse in ogni parco, un promemoria che serve soprattutto agli adulti. “Li ho ringraziati e ho accolto ben volentieri queste norme di comportamento che tutti dovremmo rispettare, regole necessarie alla convivenza civile che ho molto apprezzato e ritengo utilissime. L’educazione al rispetto per l’ambiente e per la ‘cosa pubblica’ è un lungo percorso che inizia da bambini. Per me è stato davvero un piacere poter ascoltare le richieste dei cittadini più giovani, cercare di capire le loro esigenze aiuta anche noi amministratori ad intervenire là dove è possibile. Purtroppo non sempre riesco ad accontentarli, però ci tenevo ad incontrarli perché anche da questi momenti passa la capacità di un amministratore di saper leggere e capire gli effetti delle proprie scelte”.

L’incontro si è concluso con l’invito del sindaco a ritrovarsi a settembre per un’altra iniziativa dedicata all’ambiente, un buon proposito per l’inizio del nuovo anno scolastico.