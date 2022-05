A Fucecchio una passeggiata benefica per il Centro donna

Torna a Fucecchio Le vie in rosa, la passeggiata ludico motoria benefica, giunta alla quinta edizione, in favore del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’appuntamento è per domenica (8 maggio) alle 9 con partenza dal Palazzetto dello Sport in piazza Pertini (la partenza avverrà subito dopo quella della Run 10K Fucecchio). Il costo di iscrizione è di 7 euro, che saranno devoluti all’associazione Astro in favore del Centro Donna.

A Fucecchio è possibile iscriversi e ritirare la t-shirt presso uno dei seguenti punti: Uisp Zona Cuoio, Soldaini, GianGusto piadineria, Yogorino yogurteria, Teatro Pacini, Bar Nuovo, Bar Fiore, Reset abbigliamento, Baruffa, Curve Mediterranee, MicroNET, La fonte del gelato, Ottica Visione, Vignozzi articoli da regalo, Farmacia Ciardini.

In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato.

L’appuntamento successivo con Le vie in rosa è per domenica 15 maggio con partenza alle ore 9,30 dal lago I Salici.