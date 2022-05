Il Consorzio vera pelle italiana conciata al Vegetale, all’interno di Casaconcia, in via I Maggio, a Ponte a Egola, ha organizzato per sabato scorso (30 aprile) la presentazione del libro Vedrò la città che ha terrazze color delle stelle? scritto da Luca Terreni.

Un ritorno alla normalità per le attività di casaconcia che ha riscosso immediatamente un ottimo

successo di pubblico, pur con tutte le restrizioni e le limitazioni ancora in vigore.

Il libro presentato al pubblico è un intenso romanzo storico accuratamente basato sulle cronache

dell’epoca che ripercorre una pagina drammatica della storia toscana, ovvero i Fatti di Empoli.

Foto 3 di 4







Infatti il primo marzo 1921, a Empoli, un convoglio di marinai e carabinieri venne assalito perché

scambiato per una squadra di fascisti. I morti furono 9, i feriti 18. Gli eventi che portarono alla strage sono raccontati attraverso gli occhi del protagonista Salvatore, giovane napoletano arruolatosi in Marina e aggregato all’Arsenale Marittimo di Spezia, infine inviato in Toscana per una missione che si rivelerà tragica.

Assieme all’autore, che ha raccontato com’è nata l’idea del libro, sono intervenute Grazia Arrighi e

Lia Marianelli. Arrighi, esperta storica, ha fatto un’introduzione dei fatti da un punto di vista storico e raccontato alcuni aneddoti legati ai purtroppo famosi “Fatti di Empoli”, mentre Marianelli ha analizzato in maniera approfondita alcune parti del testo mettendole a confronto con altre opere sia dal punto di vista narrativo che contenutistico.