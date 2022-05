Fucecchio, cresce l’attesa per il palio: aperte le iscrizioni dei cavalli per le corse di selezione

A Fucecchio è tempo di palio. Da oggi (4 maggio) sono aperte fino al giorno 11 le iscrizioni dei cavalli per le corse di selezione in vista della tratta. In città la febbre per l’attesa sale, la macchina organizzativa è già al lavoro, e già ci si interroga su quali saranno i cavalli che parteciperanno alla selezione e i fantini che saranno scelti dalle contrade.

Tra undici giorni inizia per la città la settimana più attesa e importante dell’anno: quella in cui si consumano attese, speranze, e il sogno di portare il cencio in contrada. Come da tradizione il primo appuntamento è martedì (17 maggio) con la presentazione del cencio, il dipinto su tela che ogni contradaiolo spera di poter vedere domenica sera (22 maggio) appeso nella sede della sua contrada. Mercoledì (18 maggio) è in programma l’assegnazione dei cavalli con la tratta, che dopo la Carriera della domenica è l’appuntamento più importante e decisivo, perché è dal cavallo assegnato dal sorteggio che dipende la strategia di ogni contrada.

Al riguardo le due sessioni di corse di addestramento, l’ultima della quali si è svolta domenica (30 aprile), hanno permesso ai capitani di osservare i cavalli al lavoro e, visto l’avvicinarsi dell’evento, le opportunità sono terminate e quindi in tanti si chiedono quali potranno essere i cavalli che mercoledì pomeriggio (18 maggio) scenderanno in pista per le corse di selezione dalle quali scaturiranno i magnifici dodici che la sera stessa in piazza Montanelli saranno abbinati mediante sorteggio alle contrade. Per tentare di rispondere all’interrogativo non si può non tenere di contro dei risultati delle due sessioni di corse che è ovvio non costituiscono alcun diritto di ingresso nel lotto dei papabili dodici perché, come da protocollo, saranno i capitani a fare la scelta dei dodici.

Sulla pista di Fucecchio si sono svolte due sessioni di corse di addestramento in vista del palio, la prima domenica 27 marzo e la seconda lo scorso sabato 30 aprile. In totale si sono disputate ben 22 batterie, 12 nella prima giornata e 10 la seconda. I sotto elencati 22 cavalli hanno vinto la rispettiva batteria: Zenia Zoe, Anda e Bola, Red Riu, Bagoga, Arsenico Lupen, Ajo de Sedini, Adone da Clodia, Zia Zelinda, Bryan De Marchesana, Sempre Avanti, Bramosu De Campeda, Zucarello, Ceccomitocca, Compilation, Zarck, Zaminde, Audace da Clodia, Abbasantesa, Cristallo da Clodia, Albalonga, Forban du Pecos, Ribelle da Clodia

Ci sono stati però altri cavalli, che pur non avendo vinto a Fucecchio, perché si sa, il risultato delle vittorie dipende anche dalla composizione delle batterie, hanno comunque impressionato ed attirato l’attenzione degli addetti ai lavori come ad esempio: Violenta da Clodia, Sultano da Clodia, Carilbom, Spartaco da Clodia, Artista di Campeda, Farfadet du Pecos, Albalonga, Vittorino, Bramosu de Campeda, Arsenico Lupen, Bonmarchè, Baldo Boy, Zio Fabry, Assalto, Bosea, Benito, Un sogno, Vallerozzi, Zeniossu e Zetanna.

E’ presumibile quindi che a Fucecchio il mercoledì delle corse di selezione propedeutiche alla scelta da parte dei capitani dei dodici che andranno alla tratta, tutti o quasi i suindicati 42 cavalli potranno essere presenti, anche se probabilmente le dirigenze delle contrade hanno già le idee chiare su chi possano essere i prescelti, o perlomeno su una rosa più ristretta di nomi cui osservare con particolare attenzione.

Occorre tenere presente però che la domenica successiva (29 maggio) si corre il Palio a Ferrara la cui formula ad ingaggio per i proprietari è più remunerativa rispetto a quella con la tratta, per cui è presumibile che otto dei migliori esemplari potranno scendere in pista in piazza Ariostea della città Estense, seguiti da altrettanti otto come riserva, per un totale di sedici cavalli a cui potrebbero aggiungersene altri otto che in quella settimana correranno il “paliotto” a Legnano. Verrebbe quindi a mancare a Fucecchio un cospicuo numero di cavalli sulla carta cosiddetti “bomboloni”, e la Carriera fucecchiese verrebbe corsa con cavalli di seconda o terza scelta, anche se l’importante in un palio con la tratta non è la qualità dei cavalli, ma l’omogeneità del lotto in modo da offrire a tutte e dodici le contrada la possibilità di vincere.

L’importante quindi non è il nome o il curricula dei cavalli, ma che la loro “cilindrata” si equivalga. Lo scorso anno questa situazione non si è presentata perché il palio di Ferrara non è stato corso. E quando si parla di cavalli, non si può non parlare anche di fantini e possibili accoppiamenti con le contrade. Dai rumors palieschi escono già diverse situazioni in fase di perfezionamento, anche se sarà la tratta, ossia “a cavallo in stalla”, che queste saranno confermate o variate. La situazione delle monte al momento è un po’ incerta perché le cadute alle corse di Legnano e di Monteroni D’Arbia hanno scompigliato le carte per la probabile assenza di tre fantini che erano già “accasati”. Per cercare di trovare il cosiddetto bandolo della matassa, si parte da alcuni ammiccamenti o segnali importanti che si sono visti sabato in buca tra le contrade ed i fantini.

Contrade e Fantini

La contrada vincitrice, Borgonovo, aspetta notizie più precise sulle condizioni di Gavino Sanna e Stefano Piras entrambi convalescenti. Per il momento sono in corsa Giovanni Atzeni, Antonio Siri e Carlo Sanna che dovrà spartirsi con Bernarda e Cappiano a seconda del nome del cavallo che uscirà dall’urna della tratta.

Per Porta Bernarda e Ponte a Cappiano vale quindi lo stesso discorso.

Pensa in grande invece Porta Raimonda che punta decisamente su Giuseppe Zedde che vanta in questo momento una condizione di forma eccellente e su Francesco Caria.

Botteghe invece vira su un ritorno al passato con Enrico Bruschelli che di recente ha dimostrato di essere in crescita, anche se il discorso con Giuseppe Zedde non si è mai chiuso nel caso in cui dalla tratta uscisse il “bombolone”.

Torre pare affidarsi a Alessio Migheli, mentre nella rivale Massarella sembra perdere quota l’idillio con Andrea Coghe a cui potrebbe essere preferito Simone Mereu.

Ferruzza dovrebbe affidarsi a Jonatan Bartoletti messo alla porta da Porta Raimonda con il cambio di capitano.

Samo che aveva preso impegni precisi con Giosuè Carboni ha nel mirino Andrea Chessa, uno che la pista fucecchiese la conosce bene.

Querciola potrebbe non rimontare Simone Mereu, i rumors danno come favorito Federico Guglielmi che sta attraversando un gran momento di forma.

San Pierino sembra puntare su Francesco Caria o Giuseppe Zedde, mentre Sant’Andrea pare abbia già scelto Adrian Topalli.