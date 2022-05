E’ stata ricoverata in clinica a Ponte a Egola, questa mattina, anemica e con un’emorragia, tanto che il cane Bubi, un sopravvissuto di Amatrice le ha donato il sangue per le trasfusioni, la neomamma, la dalmata salvata dalle volontarie del rifugio Natadancane di Livorno che l’hanno sottratta ad un maltrattamento, che ieri (3 maggio) aveva dato alla luce tre piccoli pois, 1 maschio e 2 femmine.

Poi, nel pomeriggio di oggi (4 maggio) la quattro zampe maculata è tornata in chirurgia, sotto ai ferri.

Foto 2 di 2



“Dall’ecografia – spiegano le volontarie – si vedevano dei versamenti. In realtà sembra che sia tutto ok, se non che abbia un tessuto molto friabile probabilmente a causa dell’età e dei tanti parti fatti in passato che potrebbero avere creato piccole emorragie”.

La speranza, per tutti, che in queste ore stanno seguendo la storia della Dalmata, è un lieto fine, e che la canina riesca a risollevarsi.

“E’ sveglia – fanno sapere le volontarie del rifugio – e speriamo che quanto fatto sia risolutivo, non ci resta che aspettare”.

I cuccioli sono nelle super mani fidate della balia Caterina Crecchi che li sta allattando con il biberon. L’appello è lo stesso, servono aiuti per le spese sia veterinarie che di latte artificiale. Le donazioni si possono fare su Paypal superedips@hotmail.it e Iban Marika Babbini it20N3608105138267839867853