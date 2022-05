Ufficio di Fucecchio, Poste: “Lo sfalcio è già in programma”

“L’intervento di sfalcio erba nelle aiuole adiacenti l’ufficio postale di Fucecchio è programmato per la giornata di sabato 7 maggio”. Lo fa sapere Poste Italiane che spiega come “Questa tipologia di interventi sono periodicamente calendarizzati”.

Il chiarimento arriva a seguito delle lamentele, raccolte dal nostro giornale, per i rami e l’erba alta (qui). Gli interventi, spiega ancora Poste, “si inseriscono in un ampio e costante programma di manutenzione che l’Azienda si impegna ad effettuare per il mantenimento del decoro urbano”.