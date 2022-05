Messa in sicurezza della Srt 436 a San Pierino, c’è la bozza di accordo di programma

Il consiglio della città metropolitana di Firenze ha approvato all‘unanimità la bozza di accordo di programma per il secondo stralcio di intervento di adeguamento e messa in sicurezza della Srt 436, in località San Pierino, nel comune di Fucecchio e all’intersezione con via Marconi, nel comune di San Miniato, comprensivo della realizzazione di una pista ciclopedonale.

Il consigliere Giacomo Cucini ha illustrato all’assemblea la bozza di accordo tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze, il comune di Fucecchio e il comune di San Miniato, che definisce i rapporti inerenti la progettazione e la realizzazione dell’intervento sulla Srt 436 a San Pierino, all’intersezione con via Marconi nel comune di San Miniato.

Il costo stimato per le opere è di 666.353,29 euro, finanziato per intero con risorse regionali sul bilancio 2021-2023. L’accordo prevede l’impegno, da parte del comune di Fucecchio, di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva del II stralcio e di assumere le funzioni stazioni appaltante.