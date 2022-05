La Run 10k regala a Fucecchio una splendida giornata di sport, di svago e di solidarietà. Oltre 1200 partecipanti si sono ritrovati in piazza Pertini dove alle ore nove in punto da via Fucecchiello ha preso il via la competitiva vinta dal keniano Kipruto Mike della Asd International che ha percorso i dieci chilometri in 31 minuti e 28 secondi.

A seguire la passeggiata ludico motoria benefica Le vie in rosa, in favore del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli con alla testa il vicesindaco Emma Donnini. A chiudere la passeggiata dei bambini delle scuole elementari con circa 400 partecipanti. Hanno presenziato all’evento il consigliere regionale Enrico Sostegni e l’assessore allo sport del Comune di Fucecchio Fabio Gargani.

È stata una bellissima festa, favorita anche dalla splendida mattinata di sole che ha attirato tantissimi atleti, ma anche famiglie e comuni cittadini, a percorrere il circuito nel cuore del centro della città che ha permesso a Fucecchio di tornare dopo lo stop dello scorso anno, causa pandemia, al centro del podismo professionistico, dilettantistico ed amatoriale con la seconda edizione di una gara competitiva di 10 chilometri, e ludico motoria sempre di 10 e 5 chilometri.

L’evento è stato organizzato dall’Atletica Fucecchio, il Gs Pieve a Ripoli, il campione olimpionico fucecchiese Alessandro Lambruschini con il patrocinio del Comune di Fucecchio. Il percorso di 5 chilometri da ripetersi due volte per la gara competitiva, e due volte ed una volta per la ludico motoria, ha attraversato il cuore del centro della città dando quindi spazio anche a famiglie, comuni cittadini e camminatori della domenica, di aggregarsi all’evento.

Impeccabile l’organizzazione con Ivano Libraschi in cabina di regia che ha potuto contare sul supporto delle Pubblica Assistenza e della Croce Rossa, oltre ai volontari dell’atletica Fucecchio e Gs Pieve a Ripoli dislocati lungo il percorso di gara.

Presente anche il personale del settore tecnico del Comune e del Nucleo Valdarno Ovest della polizia locale dell’Unione che ha coordinato tutti i volontari presenti. Non sono stati registrati disagi nella circolazione veicolare nelle due ore di interruzione del traffico lungo il percorso.

Il consigliere regionale Enrico Sostegni e l’assessore comunale Fabio Gargani presenti alla premiazione, hanno ringraziato l’organizzazione ed i partecipanti per l’ottima riuscita dell’evento. La vice indaco Emma Donnini che ha guidato la passeggiata ludico motoria Le vie in rosa alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di persone, dal palco ha rivolto, con un po’ di emozione, un pensiero ed un abbraccio nella circostanza della loro festa “a tutte le mamme, a quelle che in questo momento soffrono, ed a quelle che non ci sono più”.