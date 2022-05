La piscina riapre per l’estate, “ma sul dopo non ci sono certezze”

“Dopo la chiusura della piscina comunale di Empoli del 7 marzo 2022 (qui la notizia), tante parole si sono spese a tutela del servizio e dei circa 40 lavoratori, ma ad oggi sul tavolo c’è solo la data dell’apertura estiva (il primo week end di giugno) senza certezze per ciò che accadrà dopo”.

Per questo, Slc Cgil annuncia un presidio sotto al municipio in via del Papa. “In realtà una certezza ce l’abbiamo – dice la Slc Cgil -, perché l’amministrazione comunale di Empoli ha fatto capire pubblicamente quale è la sua intenzione per la gestione dell’impianto e cioè la privatizzazione, come da mozione approvata in consiglio comunale, nonostante sia noto che questa strada non favorisce né il servizio né la tutela dei lavoratori e quindi sentiamo la necessità di scendere nuovamente in piazza”.

L’appuntamento è per domani mercoledì 11 maggio dalle 10 alle 12.