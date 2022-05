Come aveva comunicato al nostro giornale (qui) Poste Italiane ha provveduto a recidere la vegetazione cresciuta in maniera sregolata sul marciapiede di fronte all’ufficio in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Fucecchio.

Lo sfalcio dell’erba è stato fatto ma l’intervento di pulizia non ha interessato la grossa pianta che “nasconde” l’immobile e solo in parte il retro.