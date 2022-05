Il 20 maggio di ogni anno si celebra la Giornata mondiale delle api, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Senza di loro, la vita umana è seriamente compromessa e a rischio.

Da qui nasce il progetto Tobe(E)mpoli del comune di Empoli che, attraverso varie attività, vuole investire nel benessere del territorio tutelando la biodiversità urbana e gli ecosistemi territoriali mediante l’incremento del verde cittadino, la coltivazione di specie vegetali, la riduzione di biocidi, l’incentivazione dell’agricoltura e la protezione delle api che rivestono un ruolo fondamentale per l’uomo e per l’ambiente.

Api a Empoli, è questo il nome scelto per la prima attività del Comune in difesa delle api, consiste nella realizzazione e installazione dei Bee Hotel per api affidati alla cooperativa SintesiMinerva.

Il primo albergo urbano che nascerà al Parco di Serravalle, sarà realizzato artigianalmente dalla cooperativa SintesiMinerva, che dovrà consegnare 18 casette rifugio sostenibili, a impatto ambientale zero, destinati a diventare luoghi di nidificazione e svernamento delle api solitarie.

I Bee Hotel hanno dimensioni 44 X 28 (base) X 6,5 centimetri, colore rovere e/o castagno chiaro. I materiali utilizzati sono naturali: legno massello di abete, multistrato di pioppo; compensato di pioppo; canna domestica (arundo donax); tronchetti di legno varie essenze (erica arborea, cerro, eccetera) e rete metallica con maglia quadra.

Saranno forniti e disposti nell’area di posizionamento delle casette anche 18 cartelli per spiegare ai visitatori, lo scopo del progetto e le finalità degli hotel per le api. Ed è prevista anche l’organizzazione nel mese di settembre di un vero e proprio ‘festival’ dedicato all’iniziativa.

Il primo dei Bee Hotel e relativo cartello verranno inaugurati domenica (15 maggio) alle 17, al Parco di Serravalle alla presenza del vice-sindaco del comune di Empoli e della presidente della cooperativa SintesiMinerva Cristina Dragonetti, seguirà la presentazione del libro intitolato Green please – Resilienza, riciclo, sostenibilità della giornalista Ludovica Amici. Parteciperanno anche coloro che hanno materialmente prodotto i Bee Hotel. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Gli altri ‘rifugi’ urbani saranno collocati uno in ciascuna frazione accompagnati dalla cartellonistica esplicativa.

Le attività di manutenzione sono previste a fine estate: le strutture devono essere ispezionate per rimuovere le api selvatiche morte, rimpiazzare pezzi di legno infestati da funghi e muffe ed effettuare una pulizia generale.

Tra le altre iniziative, venerdì (20 maggio 2022), alle 17, Parco di Serravalle: spettacolo per bambini Facciamo la differenz(iat)a – Storie di rifiuti. riciclo e acqua con Mario Costanzi, che avrà come protagonisti i ragazzi dell’istituto Calasanzio di Empoli, una merenda con il miele al Green Bar e l’osservazione dei tunnel di nidificazione dei Bee Hotel; martedì 24 maggio 2022, alle 18, alla libreria La San Paolo libri & persone si terrà la presentazione del libro Il cottage degli uccelli della filosofa olandese Eva Meijer, studiosa dei linguaggi animali, ricostruisce la storia dimenticata di Len Howard, un’appassionata osservatrice degli uccelli. nata in Inghilterra a fine ‘800 e catturata fin dall’infanzia nel loro mondo di voli, canti, itinerari indecifrabili sul giardino e i campi gallesi intorno alla sua casa. Mostrando una precoce tendenza all’autonomia, Len elude il destino femminile dell’epoca e lascia la famiglia altoborghese per diventare una violinista ed esibirsi nelle orchestre di Londra. Fin quando, già quarantenne, non capisce qual è la vera rotta da seguire: l’amore per gli uccelli. Abbandona quindi la città, gli affetti e la musica per trasferirsi in campagna, nel Sussex, e vivere nel suo Bird Cottage da sola con gli uccelli. A giugno, data ancora da definire, al Parco di Serravalle, presentazione del libro di Mati.

Come sottolineato dal vice-sindaco, “le api sono insetti fondamentali per la vita sulla Terra. Attraverso l’impollinazione favoriscono la riproduzione delle specie vegetali e garantiscono la fertilità delle coltivazioni agricole presenti sul territorio. Con questa consapevolezza, unita al fenomeno generale della moria di questi insetti, abbiamo deciso di investire con attività di tutela delle api e sensibilizzazione dei cittadini su questi argomenti. Il benessere in città passa anche da queste piccole attenzioni”.