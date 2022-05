Condividere emozioni rendendole tangibili in qualcosa di concreto.

E’ il caso di Marco Giannini e Maurizio Federigi, amici e funzionari di banca in pensione, che dal 9 maggio percorrono a piedi la via Francigena da San Miniato a Roma per sostenere l’associazione progetto Scipione – autismo over 18.

“Il progetto – spiegano – offre una possibilità formativa e lavorativa nell’agricoltura alle persone affette da autismo, puntando all’inclusione, all’aumento dell’autonomia, al benessere. Per queste persone è veramente difficile costruire un progetto di vita e la preoccupazione per il dopo-di-noi è un dramma che vive ogni famiglia ‘diversamente abile’”.

“Il progetto – aggiungono – vede impegnati questi ‘figli speciali’ in attività quali cura dell’orto e di animali da cortile, lavori in vigna, raccolta di olive, cucina, sport, attività che consentono loro, sotto la guida di educatori e del personale della società agricola, di migliorare abilità, autonomia e qualità della vit”a.

Marco e Maurizio hanno deciso di aiutare a realizzare questo obiettivo grazie a Adotta un km della loro Way to Rome ‘22, che è possibile seguire su Facebook alla omonima pagina (Way to Rome ’22) e sulla quale è possibile trovare le informazioni per chi volesse dare il proprio sostegno.